G7-Staaten fordern entschlossene Reaktion auf Nordkoreas ICBM-Test

Photo : KBS News

Die Außenminister der sieben größten Industrienationen (G7) haben eine entschlossene Reaktion auf Nordkoreas jüngsten Test einer Interkontinentalrakete gefordert.Sie forderten außerdem zusätzliche Maßnahmen des Weltsicherheitsrats, um Nordkorea in die Schranken zu weisen.In einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung forderten die Minister eine "geschlossene und entschlossene" Reaktion der internationalen Gemeinschaft sowie eine "bedeutende Reaktion" des Weltsicherheitsrats.Alle Staaten sollten die Maßnahmen des Weltsicherheitsrats vollständig und effektiv umsetzen. Das von Nordkorea ausgehende Risiko wegen Massenvernichtungswaffen müsse eine dringende Priorität haben.Nordkoreas ICBM-Test am Freitag sei ein "rücksichtsloser Akt" gewesen, der zeige, dass Pjöngjang entschlossen sei, sein Atomwaffen- und Raketenprogramm auszubauen.Die Minister äußerten sich solidarisch mit Südkorea und Japan und kritisierten alle unrechtmäßigen nordkoreanischen Raketenversuche in diesem Jahr. Diese stellten eine ernsthafte Gefahr für Frieden und Sicherheit in der Welt dar. Pjöngjang solle sein destabilisierendes Verhalten beenden, hieß es weiter.