Nordkoreas Außenministerin äußert großes Bedauern über Kritik des UN-Chefs am ICBM-Start

Photo : KBS News

Nordkoreas Außenministerin hat großes Bedauern darüber geäußert, dass der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, den jüngsten Test einer Interkontinentalrakete (ICBM) durch das Land verurteilte hatte.Laut einem Bericht der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA am Montag sagte Außenministerin Choe Son-hui in einer Stellungnahme, sie drücke starkes Bedauern aus, dass der UN-Generalsekretär eine sehr beklagenswerte Haltung eingenommen habe. Sie warf dem UN-Chef vor, den Zweck und die Grundsätze der UN-Charta sowie den eigentlichen Auftrag vergessen zu haben, nämlich die Wahrung von Unparteilichkeit, Objektivität und Billigkeit in allen Angelegenheiten.Choe kritisierte, dass UN-Generalsekretär Guterres Nordkoreas rechtmäßige und gerechte Ausübung des Rechts auf Selbstverteidigung gegen die schwerwiegende militärische Bedrohung aus den USA am 18. November erneut als „Provokation“ verurteilt habe. Sie habe in letzter Zeit den UN-Generalsekretär oftmals für ein Mitglied des Weißen Hauses oder des Außenministeriums der USA gehalten.