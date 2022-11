Pflegeheimbewohner benötigen ab heute für Ausflüge Impfung gegen Omikron

Photo : YONHAP News

Bewohner von Pflegekliniken und -einrichtungen müssen ab heute eine Boosterimpfung mit einem bivalenten Impfstoff gegen Covid-19 bekommen haben, um ausgehen und außer Haus übernachten zu können.Wie die Gesundheitsbehörden mitteilten, müssten sich Bewohner solcher Einrichtungen mit einem Omikron-angepassten Impfstoff impfen lassen, wenn 120 Tage nach ihrer letzten Impfung oder einer bestätigen Corona-Infektion vergangen seien. Erst dann dürften sie Ausflüge machen und auch außer Haus übernachten.Zudem sind ab heute Auffrischungsimpfungen mit einem Omikron-angepassten Impfstoff ohne vorherige Buchung erhältlich.Die Maßnahme wurde ergriffen, weil trotz der steigenden Zahlen der täglichen Neuinfektionen im Schnitt, der kritisch kranken Patienten und der Todesfälle infolge der neuen Corona-Welle die Quote der Auffrischungsimpfungen immer noch niedrig ist.Nach Behördenangaben wurden mit Stand 0 Uhr am Sonntag 41 neue Todesfälle gemeldet, was die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 in Südkorea auf 30.031 klettern ließ.Die 30.000er-Marke wurde etwa sieben Monate nach dem Erreichen der 20.000er-Schwelle am 13. April übertroffen.