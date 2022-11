Nationales Südkorea meldet 23.091 Corona-Neuinfektionen

Südkorea hat inmitten eines verlangsamten Aufwärtstrends beim Corona-Infektionsgeschehen über 20.000 Neuinfektionen gemeldet.



Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Montag wurden mit Stand 0 Uhr 23.091 Neuansteckungen bestätigt. Bislang seien insgesamt 26.581.856 Infektionsfälle hierzulande nachgewiesen worden.



Es gab 23.030 lokal übertragene Neuinfektionen und 61 eingeschleppte Fälle.



Die Zahl der Neuinfektionen hat sich gegenüber dem Vortag fast halbiert. Verglichen mit der Vorwoche waren es 660 weniger.



Obwohl die Zahl der Neuinfektionen den vierten Tag in Folge gegenüber der Vorwoche gesunken sei, müsse die Entwicklung noch für eine Weile beobachtet werden, um beurteilen zu können, wie sich der Trend entwickeln werde, teilten die Gesundheitsbehörden mit.



In einer Woche ab dem 15. November wurden im Tagesschnitt 51.995 neue Infektionsfälle bestätigt.



Am Montag wurden 35 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Bislang wurden insgesamt 30.066 Todesfälle registriert, die Sterberate liegt bei 0,11 Prozent.