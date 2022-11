Ausbau der Infrastruktur für Bezahlen per QR-Code angesichts steigender Touristenzahl ein Thema

Photo : YONHAP News

In Südkorea entwickelt sich der Ausbau der Infrastruktur für das Bezahlen per QR-Code angesichts der rapide steigenden Zahl der ausländischen Touristen im laufenden Jahr zu einem Diskussionsthema.Laut dem Kreditkartenunternehmen BC Card waren letztes Jahr aufgrund der verschärften Corona-Regeln lediglich 967.000 Ausländer nach Südkorea gereist. In diesem Jahr kamen allein im ersten Halbjahr 1,07 Millionen Ausländer.Der Anteil der Chinesen an den ausländischen Touristen in Südkorea sank von 33 Prozent im Jahr 2019 auf neun Prozent im ersten Halbjahr 2022. Der Anteil der Japaner fiel von 20 Prozent auf zwei Prozent.Währenddessen stieg der Anteil der indonesischen Staatsbürger von zwei Prozent auf vier Prozent, der der singapurischen Staatsbürger von einem Prozent auf drei Prozent. Die Staatsbürger des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN machten im ersten Halbjahr insgesamt 32 Prozent der ausländischen Besucher aus. Damit wurden sie zu einer neuen zentralen Verbrauchergruppe für die koreanische Tourismusindustrie.Ein Problem dabei ist, dass in den ASEAN-Ländern angesichts der relativ schwach ausgebauten Kreditkarten-Infrastruktur das Bezahlen per QR-Code mit einem Smartphone üblich ist, weil diese Methode schnell verbreitet werden kann.In Südkorea wurde zwar im ersten Halbjahr 2019 ein Bezahldienst per QR-Code eingeführt. Der Anteil der Bezahlung per QR-Code am Gesamtvolumen der Kartentransaktionen im ersten Halbjahr dieses Jahres erreichte jedoch nicht einmal 0,01 Prozent.