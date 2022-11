Nationales Convenience-Store-Kette CU will ihre Läden mit AED ausstatten

Die Covenience-Store-Kette CU will ihre landesweit etwa 16.000 Läden mit automatisierten externen Defibrillatoren (AED) ausstatten.



In Kooperation mit dem Sicherheitsunternehmen S-1 will CU zuerst die von der Firma direkt betriebenen Läden in den Ballungsgebieten in der Hauptstadtregion mit AEDs ausstatten und später Filialen im Land.



Experten von S-1 werden regelmäßig die betreffenden Läden besuchen, um die Geräte auf ihre Funktionstüchtigkeit hin zu überprüfen. Sie werden zudem die Ladeninhaber und Mitarbeiter im Umgang mit dem Gerät schulen und die Herz-Lungen-Wiederbelebung erklären.



CU äußerte die Erwartung, dass das Vorhandensein von AED in Convenience Shops mit einem landesweiten Netzwerk die Erste Hilfe auch in Gebieten erleichtern würde, in denen es keine medizinische Einrichtung gibt und die für Rettungskräfte schwer zugänglich sind. Convenience Stores könnten als Sicherheitsplattform fungieren, hieß es.