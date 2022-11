Südkoreas Vereinigungsministerium veröffentlicht Details zur „kühnen Initiative“ gegenüber Nordkorea

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium hat am Montag das Ziel und den Grundsatz für die Umsetzung der „kühnen Initiative“, der Roadmap der Nordkorea-Politik der Regierung, vorgelegt.Das Ressort teilte mit, mit einer atomwaffenfreien koreanischen Halbinsel des Friedens und Wohlstands als Vision ein Umfeld schaffen zu wollen, in dem Nordkorea sich selbst zur Rückkehr zu den Verhandlungen über die Denuklearisierung entscheiden könne.Hierfür wolle Südkorea auf der Grundlage des soliden Bündnisses mit den USA keine bewaffnete Provokation dulden. In den innerkoreanischen Beziehungen wolle das Land eine auf Gegenseitigkeit beruhende wechselseitige Struktur schaffen, dabei solle der Dialog als Grundsatz dienen, hieß es.Das Ministerium legte auch das Prinzip vor, keine Wiedervereinigung durch Absorption anzustreben und zugleich gemeinsam mit der internationalen Gemeinschaft ein Fundament für die Wiedervereinigung aufzubauen.Die Regierung wolle die Denuklearisierung als Schwerpunktaufgabe des kühnen Plans in drei Phasen anstreben, hieß es weiter. Es wurden Maßnahmen zur wirtschaftlichen, politischen und militärischen Kooperation in jeder Phase bekannt gemacht.In der ersten Phase von anfänglichen Schritten, in der Nordkorea zu den Verhandlungen über die Denuklearisierung zurückkehrt, will Südkorea einen Austausch von Nordkoreas Rohstoffen im Gegenzug für Nahrungsmittel zustande bringen und Projekte zur Verbesserung der Lebensgrundlagen in Nordkorea durchführen, insbesondere in den Bereichen Gesundheit und Medizin, Trinkwasser sowie Hygiene.Sollte Nordkorea in die zweite Phase, die tatsächliche Denuklearisierung, eintreten, will Südkorea seinem Nachbarn bei der Infrastrukturentwicklung bei Strom, Häfen, Flughäfen, Landwirtschaft, medizinischer Versorgung und Finanzen helfen.Hinsichtlich politischer und militärischer Maßnahmen will Seoul ab der zweiten Phase eine Verbesserung der Beziehungen zwischen Nordkorea und den USA unterstützen. In der dritten Stufe, einer vollständigen Denuklearisierung, will Südkorea durch den Abschluss eines Friedensvertrags die Normalisierung der US-nordkoreanischen Beziehungen fördern.Das Ministerium präsentierte auch den Plan, einen Abbau der militärischen Spannungen und die militärische Vertrauensbildung zwischen Süd- und Nordkorea zu verwirklichen, um in der Phase einer vollständigen Denuklearisierung eine Rüstungskontrolle anzustreben.Die Regierung wolle auch schon vor der Denuklearisierung einen innerkoreanischen Austausch auf den Gebieten Rundfunk, Presse und Kommunikation anstreben, um die nationale Homogenität wiederherzustellen. Sie wolle humanitäre Angelegenheiten wie die Frage der getrennten Familien aktiv anpacken, hieß es weiter.