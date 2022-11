Samsung Electronics wird Spitzenreiter im Ranking bester globaler Marken

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics ist in einer jährlich ermittelten Rangliste der wertvollsten Marken der Welt zum ersten Mal an die Spitze gelangt.Nach Branchenangaben am Sonntag landete Samsung in den vom globalen Meinungsforschungsinstitut YouGov veröffentlichten „Global Best Brand Rankings 2022“ mit 127 Punkten auf Platz eins.Der koreanische Elektronikriese hatte im Jahr 2017 den vierten Platz belegt und sich 2018 auf den dritten Platz verbessert. Nachdem Samsung 2019 und 2020 wieder an vierter Stelle gelegen hatte, konnte die Firma letztes Jahr auf Platz zwei vorrücken und verdrängte dieses Jahr Google vom Spitzenplatz.Google rutschte mit 106 Punkten auf Platz zwei ab, dahinter folgten YouTube, Netflix und Shopee, ein singapurischer Online-Marktplatz.Samsung Electronics konnte in verschiedenen Regionen auf den oberen Plätzen rangieren und somit Gesamtsieger werden. Das Unternehmen belegte in Südkorea, den Niederlanden, Vietnam und Irland den ersten Platz, in Großbritannien den zweiten Platz. In Frankreich rangierte es auf Platz fünf und in den USA auf Platz sechs.