Wirtschaft SKT und NTT DOCOMO vereinbaren Partnerschaft bei Metaverse, 6G und Medien

SK Telecom (SKT) und NTT DOCOMO, führende Mobilfunkanbieter jeweils in Südkorea und Japan, haben vereinbart, in hochmodernen Bereichen wie Metaverse stärker zu kooperieren.



SKT gab heute die Einigung mit NTT DOCOMO bekannt, in den Bereichen Metaverse, Telekommunikationsinfrastruktur und Mediengeschäft eine strategische Partnerschaft einzugehen und eng zusammenzuarbeiten.



Beide Unternehmen wollen in den Bereichen Inhalt, Technologie und Dienstleistung kooperieren, um ihre Metaverse-Dienste zu verbessern.



Sie wollen beispielsweise über die gemeinsame Produktion von Contents von K-Pop und J-Pop und deren Anwendung auf ihre Dienste diskutieren. Auch werden die gemeinsame Sicherstellung von geistigem Eigentum von Spielen und Animationen sowie gemeinsame Investitionen in Technologieunternehmen wie Inhaltsanbieter (Content Provider) und Hersteller von XR (erweiterte Realität)-Geräten überprüft.



Beide Unternehmen einigten sich auch, im Bereich von Kommunikationsnetzwerken der nächsten Generation wie 6G zusammenzuarbeiten. Sie wollen gemeinsam wichtige Technologien erforschen und Technologienormen entwickeln.