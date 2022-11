Weltsicherheitsrat kann sich nicht auf Schritte gegen Nordkoreas ICBM-Test einigen

Photo : YONHAP News

Der Weltsicherheitsrat hat sich nicht auf Schritte gegen Nordkoreas Test einer Interkontinentalrakete (ICBM) einigen können.In der Sitzung am UN-Hauptquartier in New York konnten sich die Gremiumsmitglieder am Montag nicht auf einen Konsens einigen.Westliche Staaten wie die USA und europäische Länder sowie Südkorea und Japan verurteilten Nordkoreas wiederholte Raketenstarts scharf und forderten eine entschlossene Reaktion.Die Vetomächte China und Russland wiederholten hingegen ihre Position, dass die USA die Verantwortung für Nordkoreas bewaffnete Provokation trügen.Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, sagte, dass China und Russland mit ihrer Blockade Nordkorea "ermutigen" würden. Ihre Quertreiberei setze die nordostasiatische Region und die gesamte Welt einem Risiko aus, sagte sie weiter.Die USA würden Unterstützung leisten, damit Nordkorea für seine gefährliche Rhetorik und destabilisierenden Aktionen zur Rechenschaft gezogen werde. Die USA wollten hierfür eine Erklärung im Namen des Präsidenten vorschlagen, sagte die Diplomatin weiter.Südkoreas ständiger Vertreter bei den Vereinten Nationen, Hwang Joon-koo, stellte in der Sitzung fest, dass Nordkoreas Entwicklung von Atomwaffen durch Tatenlosigkeit und eine Spaltung des Weltsicherheitsrats begünstigt worden sei.