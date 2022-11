Südkorea testet erfolgreich Raketenabwehr-System

Photo : YONHAP News

Südkorea hat erfolgreich sein Raketenabwehr-System getestet.Das System für Boden-Luft-Raketen mit langer Reichweite (L-SAM) befindet sich noch in der Entwicklung.Nach Angaben der Streitkräfte am Dienstag habe die Behörde für Rüstungsentwicklung (ADD) einen vor den Augen der Öffentlichkeit verborgenen Test durchgeführt, bei dem ein Ziel mit dem System L-SAM getroffen worden sei. Dem System soll später eine Schlüsselrolle in der mehrschichtigen Raketenabwehr zukommen.Bei dem Test seien zwei Arten von Raketen abgefeuert worden, ein gegen ballistische Raketen gerichtetes Geschoss sowie eine Flugabwehrrakete.Im Februar war bereits erfolgreich ein Flugtest unternommen worden, damals war jedoch noch kein Ziel anvisiert worden.L-SAM soll dem Abfangen ballistischer Raketen aus Nordkorea in einer Höhe von 50 bis 60 Kilometern dienen.