Inflationserwartungen im November auf 4,2 Prozent gefallen

Photo : YONHAP News

Die Inflationserwartungen sind im November gegenüber dem Vormonat leicht gesunken.Nach Angaben der südkoreanischen Zentralbank Bank of Korea am Dienstag lag die erwartete Inflation, die die Schätzungen der Verbraucher zu Preiserhöhungen in den nächsten zwölf Monaten misst, im November bei 4,2 Prozent. Das sind 0,1 Prozentpunkte weniger als im Oktober.Der Index war im Juli auf ein Allzeithoch von 4,7 Prozent gestiegen, bevor er im August auf 4,3 Prozent und im September auf 4,2 Prozent fiel. Anschließend erholte sich der Wert im Oktober um 0,1 Prozentpunkte.Die Notenbank führte den Rückgang auf die stabilisierten Preise für Gemüse und Erdölprodukte trotz fortgesetzter Erhöhungen der öffentlichen Gebühren und der Preise für verarbeitete Lebensmittel zurück. Auch wurden die jüngsten Anstiege der Aktienkurse und die Aufwertung des koreanischen Won gegenüber dem US-Dollar als Grund vermutet.Die von den Verbrauchern wahrgenommene Inflation in den letzten zwölf Monaten fiel ebenfalls um 0,1 Prozentpunkte gegenüber dem Vormonat auf 4,2 Prozent im November.Der Konsumklimaindex rutschte jedoch im Vormonatsvergleich um 2,3 Punkte auf 86,5 im November ab.Damit unterschritt der Index den sechsten Monat in Folge die 100er-Schwelle. Ein Wert unter 100 bedeutet, dass die Mehrheit der Verbraucher pessimistisch gestimmt ist.