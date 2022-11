Südkorea betreibt während Fußball-WM vorübergehend Konsulatsbüro in Katar

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Außenministerium eröffnet am Mittwoch in Katar anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft vorübergehend ein Konsulatsbüro.Wie das Ministerium mitteilte, werde das Büro zunächst während der Gruppenphase, und zwar bis zum 4. Dezember, geöffnet haben. Wie lange das Büro danach noch in Betrieb sein wird, wird von den Spielergebnissen der südkoreanischen Mannschaft abhängen.Das Büro werde konsularische Hilfe anbieten, erläuterte das Außenministerium. Für die Sicherheit der Staatsbürger, die nach Katar reisten, würden Risikofaktoren überprüft. Sollte es Unfälle oder Zwischenfälle geben, würden schnell Mitarbeiter entsandt.Das Ressort rief die anreisenden Staatsbürger dazu auf, darauf zu achten, dass in Katar der Alkoholkonsum außerhalb der hierfür zugelassenen Zonen, das Mitbringen von Alkoholgetränken und Schweinefleisch sowie die Aufnahme von Frauen verboten sind. Sie sollten die dortigen Gesetze sowie die Kultur und Religionsvorschriften beachten, hieß es.