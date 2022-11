USA gründen eine für Raketenabwehr zuständige Truppe des Indopazifik-Kommandos

Photo : YONHAP News

Die USA werden unter dem Dach ihres Indopazifik-Kommandos eine für Raketenabwehr zuständige Truppe gründen.Dies wurde bekannt, nachdem Nordkorea jüngst die ballistische Interkontinentalrakete (ICBM) vom Typ Hwasong-17 angeblich erfolgreich getestet hatte.Eine Informationsquelle in Washington sagte am Montag (Ortszeit), dass ein dem Indopazifik-Kommando unterstelltes indopazifisches Kommando der Weltraumstreitkräfte am Dienstag seine Gründung feiern und die Arbeit aufnehmen werde.Das neue Kommando wird sich den dem Indopazifik-Kommando unterstellten Kampfkommandos anschließen. Das sind die US-Pazifikflotte, die Streitkräfte des US-Marinekorps im Pazifik, die US-Armee für den Pazifik und die Pazifischen Luftstreitkräfte.Die Botschafterin der USA bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, wies in einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats am Montag darauf hin, dass Nordkorea im laufenden Jahr insgesamt acht Tests von Interkontinentalraketen, einschließlich des Starts am 18. November, unternommen habe.