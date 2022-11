Südkoreanische Vertretung bei NATO nimmt heute Arbeit auf

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Vertretung bei der Organisation des Nordatlantikpaktes (NATO) nimmt am heutigen Dienstag ihre Arbeit offiziell auf.Das Außenministerium gab am Montag bekannt, dass der zum Vertreter bei der NATO ernannte Botschafter in Belgien, Yoon Soon-gu, am Dienstag dem NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sein Beglaubigungsschreiben überreichen werde.Nachdem Präsident Yoon Suk Yeol beim NATO-Gipfel im Juni die Bereitschaft zur Einrichtung einer Vertretung Südkoreas bei dem Militärbündnis bekundet habe, seien das inländische Verfahren und das Genehmigungsverfahren bei der NATO reibungslos und schnell verlaufen, hieß es.Das Ressort teilte mit, dass Südkorea durch die Einrichtung der Vertretung seine Kooperationsbeziehungen mit der NATO weiter institutionalisieren werde. Südkorea werde sich an verschiedenen Aktivitäten, die von der NATO vorangetrieben würden, noch aktiver beteiligen, einschließlich solcher im Zusammenhang mit Cyberabwehr und Klimawandel.