72.873 Corona-Neuinfektionen – höchster Tageswert seit zwei Monaten

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist auf den höchsten Stand seit etwa zwei Monaten geklettert.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Dienstag wurden mit Stand 0 Uhr 72.873 Neuansteckungen bestätigt.Die Zahl hat sich gegenüber dem Vortag mehr als verdreifacht. Zudem wurde der höchste Wert seit dem 14. September verbucht, damals waren es fast 94.000 gewesen.Verglichen mit der Vorwoche stieg die Zahl um sieben, damit wurde erstmals seit fünf Tagen wieder ein Anstieg gegenüber der Vorwoche verzeichnet.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten, die stationär behandelt werden, liegt bei 461. Die Zahl schrumpfte zwar gegenüber dem Vortag um vier, lag jedoch den vierten Tag in Folge im 400er-Bereich.Es wurden 45 neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Bisher wurden insgesamt 30.111 Todesfälle erfasst, die Sterberate liegt weiterhin bei 0,11 Prozent.