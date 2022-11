Südkorea will bis 2030 Binnenland-Forschungsstation in Antarktis einrichten

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will bis 2030 die weltweit sechste Binnenland-Forschungsstation in der Antarktis bauen.Sie will als erstes Land in Asien eine gemeinsame internationale Forschung zum Arktischen Ozean in hohen Breitengraden leiten.Das Ministerium für Ozeane und Fischerei teilte heute mit, dass der erste Rahmenplan zur Förderung von Aktivitäten in den Polargebieten auf der Kabinettssitzung festgelegt worden sei.Die Regierung will bis 2027 einen Standortkandidaten für die geplante Station auswählen, um 2030 als Sechster in der Welt im Binnenland der Antarktis eine Station zu bauen. Zuvor hatten die USA, Russland, Japan, Frankreich/Italien und China eine solche Station eingerichtet.Die geplante Station wäre Südkoreas dritte Forschungsstation in der Antarktis nach der König-Sejong-Station und der Jang-Bogo-Station.