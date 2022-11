BTS fünftes Jahr in Folge bei American Music Awards ausgezeichnet

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Gruppe BTS ist bei den American Music Awards (AMAs) das fünfte Jahr in Folge ausgezeichnet worden.Die AMAs gelten neben den Billboard Music Awards und den Grammy Awards als einer der drei größten Popmusikpreise in den USA.Die siebenköpfige Band wurde dieses Jahr Gewinner der neu eingeführten Kategorie „Favorite K-Pop Artist“ und der Kategorie „Favorite Pop Duo or Group“.BTS gewannen den Preis für das beliebteste Pop-Duo oder die beliebteste Gruppe das vierte Jahr in Folge. Sie wurden damit seit der ersten Verleihung der AMAs im Jahr 1974 in der Kategorie so häufig wie niemand sonst ausgezeichnet.BTS traten 2017 erstmals und als einzige asiatische Interpreten bei der Verleihung der AMAs auf. Letztes Jahr gewann die Band den Preis für den Künstler des Jahres, den Hauptpreis der AMAs.BTS-Mitglied Jung Kook sagte bei der letztjährigen Preisverleihung, er glaube, dass dieser Preis ein neuer Anfang für die Gruppe sein werde.BTS haben jedes Jahr Preise bei den Billboard Music Awards und den AMAs gewonnen. Damit bleiben die Grammy Awards der einzige unter den drei führenden Musikpreisen, bei dem die Gruppe bisher leer ausging.Bei den Grammy Awards im kommenden Februar sind BTS als erste K-Pop-Künstler in drei Kategorien nominiert. Die Gruppe will dann das dritte Jahr in Folge versuchen, einen Grammy zu gewinnen.Weil die Mitglieder beginnend mit Jin Ende dieses Jahres zum Militär einrücken werden, richtet sich die Aufmerksamkeit darauf, ob die Band noch vor der Auszeit einen Grammy gewinnen kann.