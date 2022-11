Vizeaußenminister Südkoreas, der USA und Japans verurteilen Nordkoreas Provokationen

Photo : YONHAP News

Die Vizeaußenminister Südkoreas, der USA und Japans haben in einem Telefonat Nordkoreas fortgesetzte Provokationen verurteilt und Gegenmaßnahmen erörtert.Laut dem südkoreanischen Außenministerium telefonierte Vizeaußenminister Cho Hyun-dong heute Vormittag mit seinen US-amerikanischen und japanischen Kollegen, Wendy Sherman und Takeo Mori.Zuletzt hatten die drei Diplomaten am 7. November ein Telefongespräch geführt.Die Vizeminister hätten scharf verurteilt, dass Nordkorea mit dem erneuten Start einer Interkontinentalrakete seine Provokationen fortgesetzt habe, teilte das Außenministerium mit. Dies stelle eine schwerwiegende Bedrohung für Frieden und Stabilität in der gesamten internationalen Gemeinschaft dar, hätten sie festgestellt.Nach weiteren Angaben waren sie sich darin einig, dass illegale Provokationen Nordkoreas, die eindeutig gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verstießen, keinesfalls gerechtfertigt werden könnten. Dagegen werde man mit der ständigen Verstärkung der gemeinsamen Verteidigungsbereitschaft Südkoreas und der USA sowie der trilateralen Sicherheitskooperation zwischen Südkorea, den USA und Japan vorgehen.Die drei Staaten hätten vereinbart, sich weiter um zusätzliche Maßnahmen auf der Ebene des UN-Sicherheitsrats zu bemühen und eigene weitere Schritte jedes Landes zu überprüfen und koordinieren, hieß es weiter.