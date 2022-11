KBS-Serie „Yeonmo“ bei International Emmy Awards ausgezeichnet

Photo : KBS News

Die KBS-Dramaserie „Yeonmo“ oder „The King´s Affection“ ist als erste koreanische Serie bei den International Emmy Awards ausgezeichnet worden.Die Serie wurde bei den 50. International Emmy Awards am Montag in New York Gewinner der Kategorie „Telenovela“. Die Serie konkurrierte mit drei Produktionen aus Brasilien, China und Spanien.„Yeonmo“ ist eine fiktionale Geschichte über „Dam-yi“, die Zwillingstochter eines Kronprinzen während der Joseon-Dynastie, die sich später nach dem Tod ihres Zwillingsbruders als Mann verkleiden muss und Kronprinz wird.Die International Emmy Awards werden von der International Academy of Television Arts & Sciences (IATAS) verliehen und zählen zu den renommiertesten internationalen Preisen in der Rundfunkwelt.