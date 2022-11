Photo : YONHAP News

Die Leitbörse Kospi hat am Dienstag 0,59 Prozent auf 2.405,27 Zähler verloren.Die Anleger hätten sich an der Seitenlinie aufgehalten, da die Sorge vor strengeren Corona-Einschränkungen in China bestehe, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Der Kospi sehe sich einem starken Abwärtsdruck gegenüber, gleichzeitig fehlten Faktoren, die einen Aufwärtstrend begünstigen könnten, wurde Analyst Lee Kyoung-min von Daishin Securities von Yonhap zitiert.