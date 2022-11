Kim Yo-jong wirft Weltsicherheitsrat Doppelstandards vor

Photo : YONHAP News

Kim Yo-jong, die in Nordkorea einflussreiche Schwester des Machthabers Kim Jong-un, hat dem Weltsicherheitsrat Doppelstandards vorgeworfen.Der Weltsicherheitsrat hatte sich zuvor mit Nordkoreas jüngstem Test einer Interkontinentalrakete (ICBM) befasst, konnte sich wegen des Widerstands Chinas und Russlands aber nicht auf Maßnahmen einigen.Kim warf in einer Erklärung, die von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch verbreitet wurde, dem Gremium vor, die Augen vor den Militärübungen und dem Ausbau der Verteidigung Südkoreas und der USA zu verschließen. Gleichzeitig habe der Weltsicherheitsrat Anstoß an nordkoreanischen Übungen genommen, die eine Reaktion darauf und das unverletzliche Recht auf Selbstverteidigung seien.Wer Nordkoreas Recht auf Selbstverteidigung kritisiere, werde nicht toleriert. Sie warnte außerdem, dass Nordkorea mit seinen "sehr starken Antworten" fortfahren werde.Die Vize-Abteilungsleiterin des Zentralkomitees der Arbeiterpartei kritisierte zudem die Erklärung der USA und von etwa einem Dutzend weiterer Länder inklusive Südkoreas. Diese ärgerten sich lediglich darüber, dass sie auf Ebene des Weltsicherheitsrats keine kollektive Antwort hätten geben können.Nach der Sitzung am Montag hatte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, eine Erklärung verlesen, nach der die meisten Mitglieder des Weltsicherheitsrats den Test am Freitag verurteilen würden. Auf konkrete Schritte, darunter Sanktionen, konnte sich das Gremium nicht einigen.