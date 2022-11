Südkorea erwägt im Falle schwerwiegender Provokationen durch Nordkorea Cybersanktionen

Photo : YONHAP News

Südkorea will seinem Außenministerium zufolge Sanktionen im Cyberbereich überprüfen, sollte Nordkorea schwerwiegende Provokationen unternehmen.Ministeriumssprecher Lim Soo-suk sagte am Dienstag vor der Presse, dass Nordkorea seine Provokationen auch dann fortsetze, nachdem die südkoreanische Regierung letzten Monat eigene Sanktionen verhängt habe. Seoul erwäge zusätzliche Sanktionen.Die Regierung sei der Ansicht, dass eine beispiellos starke Reaktion erforderlich sei, falls Nordkorea eine schwerwiegende Provokation wie einen siebten Atomtest wage. Demnach wolle sie überprüfen, Personen, die an Nordkoreas Cyberaktivitäten beteiligt seien, auf die Sanktionsliste zu setzen oder Sanktionen gegen den Cyberbereich zu verhängen, erläuterte Lim.Die Regierung werde mit der internationalen Gemeinschaft, einschließlich der USA, eng kooperieren, um Nordkorea an illegalen Cyberaktivitäten zu hindern, fügte der Sprecher hinzu.