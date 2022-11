USA wollen wegen Chinas Verhalten im Weltsicherheitsrat Bedenken äußern

Photo : YONHAP News

Die USA wollen wegen des Verhaltens Chinas und weiterer Mitglieder des Weltsicherheitsrats Bedenken äußern.Das sagte die Sprecherin des US-Verteidigungsministeriums, Sabrina Singh, am Dienstag in einer virtuellen Pressekonferenz.Hintergrund der Ankündigung ist, dass der Weltsicherheitsrat sich nicht auf ein gemeinsames Vorgehen nach dem Test einer Interkontinentalrakete durch Nordkorea am Freitag einigen konnte. Die Beschlussfassung war am Widerstand der Vetomächte China und Russland gescheitert.Die USA hätten sich lautstark zu destabilisierenden Einflüssen und Handlungen durch Nordkorea geäußert. Die USA wollten gegenüber China und weiteren Ländern weiterhin ihre Bedenken äußern.Auch Verteidigungsminister Lloyd Austin habe sich am Dienstag in Kambodscha im Gespräch mit seinem chinesischen Amtskollegen Wei Fenghe über Nordkoreas anhaltende Provokationen besorgt geäußert. Er habe China darum gebeten, die Resolutionen des Weltsicherheitsrats gründlich umzusetzen, hieß es.