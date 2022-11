Südkorea meldet vierten Fall von Affenpocken

Photo : YONHAP News

Südkorea hat am Dienstag seinen vierten Fall von Affenpocken gemeldet.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA) sei ein Beschäftigter im medizinischen Bereich des Krankenhauses betroffen, in dem der dritte bestätigte Patient untersucht worden sei.Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter habe sich aus Versehen mit einer Nadel gestochen als sie oder er eine Probe von einer Hautläsion des dritten Patienten nehmen wollte.Trotz sofortiger Impfung nach der Nadelstichverletzung und aufmerksamer Überwachung seien am Freitag erste Symptome aufgetreten. Am Dienstag hätten sich Symptome auf der Haut gezeigt, anschließend sei ein Test auf das Virus positiv gewesen.Laut Angaben der Gesundheitsbehörden habe die Person aber lediglich Kopfschmerzen und milde Symptome.