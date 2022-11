Südkoreaner können auf öffentlichem Platz in Seoul Fußballmannschaft bei WM anfeuern

Photo : YONHAP News

Die Südkoreaner können ihre Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Katar gemeinsam anfeuern.Versammlungen hierfür auf dem Gwanghwamun-Platz in der Stadtmitte von Seoul wurden am Dienstag genehmigt.Die Stadt Seoul gab damit grünes Licht, nachdem der offizielle Fanklub "Red Devils" offiziell angefragt hatte, gemeinsame Anfeuerungsaktionen organisieren zu dürfen.Die Stadt habe nach eigenen Angaben das vorgelegte Sicherheitskonzept gründlich überprüft und den Veranstaltungen unter Auflagen zugestimmt.Die Auflagen betreffen die Sicherheit während der Veranstaltungen am späten Abend, die Leitung der Menschenmengen sowie Maßnahmen in Notfällen. Darüber hinaus müssen die Ergebnisse von Beraten des Bezirksbüros Jongno mit einer Beratungsgruppe berücksichtigt werden.Der Veranstalter will laut Berichten 300 Ordner einsetzen.Die südkoreanische Mannschaft spielt bei der WM-Endrunde in Katar am 24. November gegen Uruguay und am 28. November gegen Ghana. Am 3. Dezember trifft Südkorea auf Portugal.