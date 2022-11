Photo : YONHAP News

Südkorea will Indonesien angesichts der Schäden durch ein massives Erdbeben eine Nothilfe in Höhe von 500.000 Dollar leisten.Die Entscheidung gab der Sprecher des Außenministeriums, Lim Soo-suk, am Dienstag bekannt.Laut indonesischen Behörden ereignete sich am Montag um 13.21 Uhr in Cianjur im Westen der Insel Java ein Erdbeben der Stärke 5,6.Bei dem Erdbeben kamen bisher mehr als 160 Menschen ums Leben, mehrere Hundert Menschen wurden verletzt.