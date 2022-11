Unternehmensstimmung auf tiefstem Stand seit fast zwei Jahren

Photo : YONHAP News

Die Unternehmensstimmung in Südkorea ist aufgrund der schwachen Binnennachfrage und Abschwächung der Konjunktur auf dem Wohnungsmarkt den dritten Monat in Folge und auf den tiefsten Stand seit fast zwei Jahren gefallen.Nach Angaben der Zentralbank des Landes am Mittwoch sank der Geschäftsklimaindex BSI für alle Industrien im November gegenüber dem Vormonat um einen Punkt auf 75. Das entspricht dem niedrigsten Stand seit Dezember 2020.Ein Wert unter 100 bedeutet, dass es in Bezug auf die aktuelle Geschäftslage mehr Pessimisten als Optimisten gibt.Der Geschäftsklimaindex für das herstellende Gewerbe kletterte gegenüber dem Vormonat um zwei Punkte auf 74. Dagegen rutschte der Index für die nicht herstellende Industrie um drei Punkte auf 76.Der Wirtschaftsklimaindex (ESI: Economic Sentiment Index), der sowohl den Geschäftsklimaindex als auch den Konsumklimaindex widerspiegelt, sank um 4,1 Punkte auf 91,4.