Film „Avatar: The Way of Water“ wird zuerst in Korea in die Kinos kommen

Photo : YONHAP News

Der Film „Avatar: The Way of Water“ wird am 14. Dezember in Südkorea als erstem Land in der Welt in die Kinos kommen.Der Streifen ist eine Fortsetzung des nach dem Einspielergebnis weltweit erfolgreichsten Films „Avatar“, der im Jahr 2009 startete.In „Avatar 2“ spielt sich die Geschichte auf dem Planet Pandora 15 Jahre nach dem Geschehen im ersten Teil ab. Der Film handelt davon, dass die Familie des zu einem Na’vi gewordenen Hauptdarstellers Jake Sully und der Na’vi Neytiri von einer Bedrohung heimgesucht wird und eine lange Reise antritt.Der Regisseur James Cameron sowie die Schauspielerinnen und Schauspieler werden am 9. Dezember nach Südkorea kommen und vor den Fans auftreten.