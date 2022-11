Regierungspartei stimmt parlamentarischer Untersuchung der Itaewon-Tragödie zu

Photo : YONHAP News

Die regierende Partei Macht des Volks (PPP) hat beschlossen, sich nach der Behandlung des nächstjährigen Haushaltsplans an einer von der Opposition geforderten parlamentarischen Untersuchung zum tödlichen Massengedränge im Seouler Viertel Itaewon zu beteiligen.Die Partei traf diese Entscheidung in einer Plenarsitzung ihrer Abgeordneten am Mittwoch. Zugleich machte sie jedoch deutlich, dass übermäßige Forderungen, die nicht den Grundsätzen entsprächen, nicht akzeptabel seien.Damit wurde signalisiert, dass die PPP Folgeverhandlungen über die Untersuchungsdauer und die als Untersuchungsgegenstände genannten Behörden wie das Präsidialamt verlangen will.Die Minjoo-Partei Koreas betonte unterdessen, dass die parlamentarische Untersuchung einen Auftrag der Bürger darstelle. Innerhalb von nur zehn Tagen nach dem Start einer Unterschriftenaktion für die Wahrheitsfindung hätten sich der Aktion eine Million Menschen angeschlossen.Die führende Oppositionspartei teilte erneut mit, am Mittwochnachmittag einen Sonderausschuss zur Untersuchung zusammentreten zu lassen, um den Vorsitzenden zu wählen und den Untersuchungsplan zu verabschieden. Sie wolle die Angelegenheit unbedingt in der Plenarsitzung der Nationalversammlung am Donnerstag bearbeiten.Die Partei zeigte sich zwar zu Zugeständnissen in Bezug auf den Untersuchungsbereich bereit. Sie betonte jedoch zugleich, dass der Lagebesprechungsraum des Präsidialamtes unbedingt zu den Untersuchungsgegenständen zählen müsse.