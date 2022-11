Präsident Yoon fordert Zusammenhalt für Exportsteigerung

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat zum Zusammenhalt für eine Steigerung der Ausfuhren des Landes aufgerufen.Yoon forderte heute bei der ersten Sitzung zur Exportstrategie, dass sich der Zivilsektor, öffentliche Unternehmen, Finanzinstitute und Regierungsbeschäftigte zusammenschließen und gemeinsam für eine Exportverbesserung einsetzen würden. Dabei wies er auf die Notwendigkeit hin, globale komplexe Krisen mit einer Exportsteigerung zu bewältigen.Yoon betonte erneut die Notwendigkeit, dass sich alle Ministerien um die industrielle Entwicklung bemühen müssten, als wären sie das Industrieministerium. Er kündigte an, dass er künftig die Sitzung zur Exportstrategie leiten und sich selbst mit Strategien für eine Exportverbesserung sowie zu bewältigenden Problemen befassen wolle.Er forderte, dass alle Ministerien und die für Ausfuhren zuständigen Institutionen den Zivilsektor nachdrücklich unterstützen müssten, damit die anlässlich der Gipfeldiplomatie in jüngster Zeit gebotenen Gelegenheiten für Exporte und Aufträge zu tatsächlichen Erfolgen führen könnten. Es sei an der Zeit, dass alle ihre Kräfte bündeln, damit Südkorea die globalen komplexen Krisen zur Gelegenheit mache und zu den fünf größten Exportnationen aufsteigen könne.