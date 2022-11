Nordkorea kritisiert Südkoreas Präsidenten wegen geplanter Sanktionen

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat den südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol scharf kritisiert.Kim Yo-jong, die in Nordkorea einflussreiche Schwester des Machthabers Kim Jong-un, bezeichnete Yoon und seine Regierung als "Minderbemittelte".In einer am Donnerstag von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA verbreiteten Erklärung wurde sie mit den Worten zitiert, sie könne nicht verstehen, warum die südkoreanische Bevölkerung untätig bleibe, während die Yoon-Regierung und andere Idioten weiterhin für eine gefährliche Situation sorgten.Seoul sei nicht Nordkoreas "Ziel" gewesen, als die Moon-Regierung im Amt gewesen sei. Die verzweifelten Sanktionen und die Druckausübung durch die USA und ihren Handlanger Südkorea gegenüber Nordkorea würden lediglich Feindseligkeit und Ärger schüren, habe Kim laut dem Bericht weiter gesagt.In Bezug auf die Bekanntgabe von Südkoreas Außenministerium am Dienstag, dass unabhängige Sanktionen überprüft würden, nannte Kim Südkorea einen "treuen Hund" und "Diener" Washingtons.Die Südkoreaner schienen wirklich Idioten zu sein, die nicht wüssten, wie sie in Frieden und bequem leben können, sollten sie wirklich glauben, dass Sanktionen die gefährliche Situation entspannen könnten, wurde die Schwester des Machthabers in dem Bericht weiter zitiert.