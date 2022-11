Präsident Yoon kommt zu Spitzentreffen mit kenianischem Präsidenten zusammen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Seok Yeol ist zu einem Spitzentreffen mit seinem kenianischen Amtskollegen William Ruto zusammengekommen.Beide sprachen sich bei ihrem Treffen am Mittwoch in Seoul für eine engere Zusammenarbeit auf den Gebieten Energie und Rüstung aus.Yoon habe nach Angaben seines Büros auf die lange Freundschaft seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen im Jahr 1964 hingewiesen. Kenia sei ein traditioneller Verbündeter und Schlüsselpartner in Afrika.Yoon habe seiner Hoffnung auf mehr Austausch und Zusammenarbeit Ausdruck verliehen. Unter anderem habe er um die stärkere Beteiligung südkoreanischer Unternehmen an kenianischen Projekten des Energie- und Rüstungssektors gebeten. Südkorea wolle außerdem selbst entwickelte neue Reissorten zur Verfügung stellen, damit Kenia seine Ernährungssicherheit verbessern könne.Kenias Präsident habe ebenfalls die guten Beziehungen auf der Grundlage gemeinsamer Werte und Grundsätze hervorgehoben. Auch habe er Interesse an einer Zusammenarbeit im Bereich der Atomenergie und weiteren Bereichen bekundet.Ruto war auf Einladung Yoons nach Seoul gekommen. Es war der erste Besuch eines kenianischen Präsidenten in Südkorea seit 32 Jahren.