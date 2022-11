WM 2022: Südkorea bestreitet am Donnerstag erstes Spiel gegen Uruguay

Photo : YONHAP News

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar bestreitet die südkoreanische Fußball-Nationalmannschaft heute Abend gegen Uruguay ihr erstes Spiel.Die Partie wird um 22 Uhr koreanischer Zeit im Education City Stadium in ar-Rayyan, westlich von Doha, angepfiffen.Der zuletzt verletzte Kapitän Son Heung-min wird offenbar spielen können. Nationaltrainer Paulo Bento sagte auf einer Pressekonferenz am Mittwoch, dass Son im Spiel gegen Uruguay eingesetzt werden könne.Südkorea will erstmals seit der WM 2010 in Südafrika wieder den Einzug ins Achtelfinale schaffen.Uruguay ist 14. im FIFA-Ranking und beendete die Vorrunde in Südamerika auf Platz drei.Die Leistungsträger der südkoreanischen Mannschaft spielen für europäische Vereine, darunter neben Son, Kim Min-jae, Lee Jae-sung und Hwang In-beom.Nach dem Auftaktspiel gegen Uruguay ist am 28. November Ghana der nächste Gegner. Am 2. Dezember (Ortszeit) trifft Südkorea auf Portugal.