Zentralbank erhöht Leitzins um 0,25 Prozentpunkte

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Zentralbank hat den Leitzins erneut angehoben.Der Geldpolitik-Ausschuss der Bank of Korea beschloss heute, den Schlüsselzins um 0,25 Prozentpunkte auf 3,25 Prozent zu erhöhen.Erstmals überhaupt entschied sich die Notenbank sechs Mal in Folge für eine Zinserhöhung, um die Inflation einzudämmen.Unter der Berücksichtigung der Möglichkeit einer Verlangsamung des Straffungstempos in den USA, des stabilisierten Won-Dollar-Wechselkurses, des Risikos einer Geld- und Kreditklemme sowie der Rezession hob die Zentralbank die Zinsen aber weniger stark an als im Oktober. Damals hatte sie den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte erhöht.Hintergrund des neuerlichen Zinsschritts ist offenbar, dass sich der Aufwärtstrend bei den Preisen noch nicht deutlich abgeschwächt habe. Der Verbraucherpreisindex kletterte im Oktober gegenüber dem Vorjahr um 5,7 Prozent.Auch die Zinsdifferenz zwischen Südkorea und den USA wird als Grund genannt. Nachdem die US-Notenbank Fed am 2. November den Leitzins zum vierten Mal in Folge um 0,75 Prozentpunkte auf die Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent erhöht hatte, betrug die Differenz bis zu einem Prozentpunkt.