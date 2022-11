Südkoreas Verteidigungschef bittet China um konstruktive Rolle wegen Nordkorea

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Verteidigungsminister hat China gebeten, Nordkorea zu einer positiven Haltung aufzufordern.Verteidigungsminister Lee Jong-sup kam am Mittwoch am Rande des erweiterten Verteidigungsministertreffens des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN in Kambodscha mit seinem chinesischen Amtskollegen Wei Fenghe zu bilateralen Gesprächen zusammen.Lee forderte China auf, eine konstruktive Rolle zu spielen, um Nordkorea erkennen zu lassen, dass mit einer Verbesserung seiner Nuklear- und Raketenfähigkeiten nichts zu gewinnen sei, und um es zum Dialog zu bewegen.Wei sagte, China wünsche sich keinesfalls eine Eskalation der Spannungen und Instabilität auf der koreanischen Halbinsel. China habe für die Stabilität auf der Halbinsel eine aktive und konstruktive Rolle gespielt. Eine Problemlösung durch Dialog sei vonnöten.Beide Minister einigten sich darauf, den Personenaustausch, einschließlich der seit 2015 ausgesetzten gegenseitigen Besuche der Verteidigungsminister, zu normalisieren und auszuweiten.