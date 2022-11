Südkorea meldet 59.089 Corona-Neuinfektionen

Photo : KBS News

Die Zahl der täglich erfassten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist unter 60.000 gefallen, nachdem zwei Tage in Folge die 70.000er-Schwelle übertroffen worden war.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Donnerstag wurden mit Stand 0 Uhr 59.089 neue Infektionsfälle nachgewiesen.Das sind etwa 3.600 mehr als eine Woche zuvor. Verglichen mit der vorletzten Woche stieg die Zahl um etwa 3.700.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten, die stationär behandelt werden, sank gegenüber dem Vortag um 40 auf 437. Es wurde den sechsten Tag in Folge die 400er-Marke überschritten.Mit Stand 17 Uhr am Mittwoch sind 32,1 Prozent der Intensivbetten belegt.Es wurden 59 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Die Gesamtzahl der Todesfälle liegt bei 30,223, die Sterberate bei 0,11 Prozent.Den größten Anteil an den Todesfällen haben die Menschen ab 80 Jahren mit 59,33 Prozent. Dahinter folgen die Menschen in ihren Siebzigern mit 22,84 Prozent und die Sechziger mit 11,48 Prozent.