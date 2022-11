Koreanische Einwohner und Fans rüsten sich in Katar für Südkoreas WM-Auftaktspiel

Photo : YONHAP News

Im Vorfeld des WM-Spiels der südkoreanischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Uruguay am Donnerstag haben koreanische Einwohner in Katar ihre Vorbereitungen zur Anfeuerung der Mannschaft abgeschlossen.Unterdessen traf der Haupttrupp des offiziellen Fanklubs „Red Devils“ in Doha ein.In einem koreanischen Restaurant in Katar bereiten sich mehrere Dutzend koreanische Einwohner auf eine Anfeuerungsaktion vor. Sie schlagen traditionelle Musikinstrumente wie Kkwaenggwari, um sich in Stimmung zu bringen. Sie gehen auch in Doha auf die Straße, schwenken die Nationalflagge und rufen laut „Daehan Minguk“ (Republik Korea).Vor den Augen der uruguayischen Fans wollen sie eine groß angelegte Anfeuerungsaktion durchführen.Die koreanischen Einwohner organisierten etwa 1.000 rote T-Shirts. Mit dem Tragen dieser T-Shirts unterstrichen sie ihren Siegeswillen.Kang Myeong-yeong sagte, alle koreanischen Einwohner würden die Nationalelf eifrig anfeuern, damit die Republik Korea den Einzug ins Achtel-, Viertel- und Halbfinale schaffen und schließlich die WM gewinnen könnte.Der Haupttrupp der Red Devils war gleich nach dem Eintreffen in Katar aktiv geworden. Trotz des langen Flugs – die Strecke von Incheon nach Katar beträgt rund 7.000 Kilometer – waren die offiziellen Fans sofort zu Anfeuerungsaktionen bereit und zeigten dabei keine Anzeichen von Müdigkeit.Sie hoffen außerdem, dass sie mit ihrem Enthusiasmus noch weiter zur Genesung des zuletzt verletzten Spitzenspielers Son Heung-min beitragen können.Hong Seok-ki, Mitglied der Red Devils, sagte, die Fans seien besorgt. Son Heung-min sei aber sehr willensstark. Als Fan sei er davon überzeugt, dass die Nationalspieler als ein Team auftreten und den Sieg davontragen würden.Koreanische Einwohner und die Red Devils werden beim Auftaktspiel Südkoreas gegen Uruguay im Education City Stadium gemeinsam die Nationalmannschaft antreiben.Nach dem Spiel wollen sie mit Mitgliedern eines Klubs der koreanischen Welle in Katar zusammenkommen und gemeinsam durch die Straßen in Doha ziehen, um die Öffentlichkeit auf die koreanische Kultur aufmerksam zu machen.