Außenministerien Südkoreas und Japans halten Gespräche auf Generaldirektorenebene ab

Photo : YONHAP News

Die Außenministerien Südkoreas und Japans haben eine Konsultation auf Generaldirektorenebene abgehalten, um nach einer Lösung in der Frage der Entschädigung koreanischer Zwangsarbeiter zur japanischen Kolonialzeit zu suchen.Seo Min-jung, die neue Generaldirektorin für Asien- und Pazifikangelegenheiten im südkoreanischen Außenministerium, suchte heute für das Antrittstreffen mit ihrem Ansprechpartner Takehiro Funakoshi, Generaldirektor für asiatische und ozeanische Angelegenheiten, und für eine Beratung das Außenministerium in Tokio auf.Zuletzt hatten beide Außenministerien am 11. Oktober eine Beratung auf Generaldirektorenebene abgehalten.Wie verlautete, hätten beide Seiten die Frage der Entschädigung für die Zwangsrekrutierung intensiv erörtert.Präsident Yoon Suk Yeol und der japanische Premierminister Fumio Kishida hatten beim bilateralen Spitzentreffen am 13. November im kambodschanischen Phnom Penh vereinbart, für eine zügige Lösungsfindung in der Angelegenheit Konsultationen fortzusetzen.Japanische Medien hatten berichtet, dass Entschädigungszahlungen durch eine südkoreanische Stiftung mit gesammelten Spenden als aussichtsreiche Lösung gehandelt würden. Die Regierung in Seoul betont jedoch, dass von Herzen kommende Maßnahmen wie eine Entschuldigung der verklagten japanischen Unternehmen und deren Beteiligung an einem Entschädigungsfonds erforderlich seien.Ein Beamter des Präsidialamtes in Seoul sagte am 16. November, ihm sei berichtet worden, dass Zuständige beider Länder sich weitgehend auf ein oder zwei Lösungen geeinigt hätten.Vizeaußenminister Cho Hyun-dong äußerte unterdessen, dass beide Seiten noch nicht nur über eine bestimmte Lösung diskutierten. Man unternehme aber weiterhin Bemühungen, um eine vernünftige Lösung zu finden.