Regisseur Park Chan-wook und verstorbene Schauspielerin Kang Soo-yeon erhalten Kulturorden

Photo : KBS News

Regisseur Park Chan-wook und die im Mai gestorbene Schauspielerin Kang Soo-yeon werden mit Orden für kulturelle Verdienste ausgezeichnet.Das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus wird heute Abend bei der Verleihung der Korean Popular Culture and Arts Awards in Seoul Park und Kang -postum- den Kulturorden zweiten Grades, Eungwan, verleihen.Park gewann bei den diesjährigen Internationalen Filmfestspielen von Cannes mit „Decision to Leave“ (Die Frau im Nebel) den Preis für die beste Regie. Er ist damit der beim Filmfestival von Cannes am häufigsten ausgezeichnete Filmemacher aus Südkorea.Kang wurde bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig 1987 als erste Koreanerin mit dem Preis für die beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Sie galt als erster Weltstar aus Südkorea.