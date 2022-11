Südkorea und Uruguay trennen sich in ihrem ersten WM-Spiel torlos

Photo : YONHAP News

Südkorea und Uruguay haben sich am Donnerstag in ihrem ersten Spiel bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar torlos getrennt.Südkorea war als 28. der FIFA-Weltrangliste im Education City Stadium in Al Rayyan als Außenseiter in das Spiel gegen den Viertelfinalisten der WM 2018 und 14. im FIFA-Ranking gegangen. Bei den bislang acht Aufeinandertreffen der beiden Teams hatte Südkorea sechsmal verloren.Uruguay wurde in der WM-Qualifikation in Südamerika Dritter hinter Brasilien und Argentinien. Zur Mannschaft zählen Weltklassespieler wie Luis Suárez, Darwin Núñez und Federico Valverde.Südkoreas Kapitän und Topspieler Son Heung-min von Tottenham Hotspur war mit Maske dabei und erwies sich als moralische Stütze und Antreiber der Mannschaft. In der 90. Minute war ihm beinahe ein Treffer gelungen.Der 21-jährige Lee Kang-in, der für den spanischen Verein RCD Mallorca spielt, brachte nach seiner Einwechselung in der zweiten Halbzeit Schwung ins Spiel.Nach dem Unentschieden gegen favorisierte Uruguayer kann sich Südkorea Hoffnungen auf die erste Achtelfinalteilnahme seit 12 Jahren machen.Die Vorrunde hatte Südkorea in der Vergangenheit nur zwei Mal überstanden. Bei der Heim-WM 2002 war Südkorea am Ende Vierter geworden. 2010 in Südafrika waren die "Taeguk Warriors" im Achtelfinale ausgeschieden.Die Mannschaft des Nationaltrainers Paulo Bento trifft am Montag auf Ghana. Das afrikanische Land ist zurzeit 61. der FIFA-Rangliste. Die Spielbilanz der bisherigen Begegnungen ist ausgeglichen. Am Samstag kommender Woche geht es im letzten Vorrundenspiel gegen den Gruppenfavoriten Portugal, zurzeit 9. im FIFA-Ranking.Das Spiel gegen Ghana wird erneut um 22 Uhr koreanischer Ortszeit angepfiffen und im selben Stadion stattfinden wie das Auftaktspiel gegen Uruguay.