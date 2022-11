Präsident Yoon warnt vor Gegenmaßnahmen wegen Streiks der Lkw-Fahrer

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Seok Yeol hat angesichts des Streiks der Lkw-Fahrer vor Gegenmaßnahmen gewarnt.Sollte die unverantwortliche Störung im Frachtverkehr andauern, könne die Regierung sich gezwungen sehen, eine Rückkehr der Lkw-Fahrer zur Arbeit anzuordnen. Das schrieb der Präsident am Donnerstag auf Facebook.Er kritisierte die Gewerkschaft Cargo Truckers Solidarity für den unbefristeten Generalstreik, der gerade zu einer Zeit erfolge, in der Regierung, Unternehmen und Bürger für die Überwindung der Wirtschaftskrise zusammenarbeiteten.Die Öffentlichkeit werde nicht verzeihen, dass der Logistik-Sektor in Krisenzeiten als Geisel genommen werde. Die Regierung könnte keine andere Wahl haben, als verschiedene Maßnahmen zu ergreifen, darunter eine Anordnung des Transportministeriums.Die Regierung würde gegen illegale Weigerungen oder Störungen in der Logistik auf der Grundlage der Gesetze hart durchgreifen. Die Lkw-Fahrer könnten ihre Wünsche nicht mit unrechtmäßigen Gewaltakten durchsetzen, mahnte er weiter.Gewerkschaftlich organisierte Lkw-Fahrer landesweit waren am Donnerstag in einen Generalstreik getreten. Sie fordern eine breitere Anwendung des sogenannten Systems für sichere Frachtraten, das ihnen Mindesteinnahmen für ihre Arbeit garantiert. Die Regelung sollte ursprünglich zum Jahresende auslaufen. Die Regierung ist zu ihrer Verlängerung bereit, lehnt eine Ausweitung deren Anwendungsbereichs aber ab.