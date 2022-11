Führende Kryptobörsen in Korea beschließen Delisting von Wemix

Photo : KBS News

Führende Kryptobörsen in Südkorea haben die Beendigung der Transaktionsunterstützung für die Kryptowährung Wemix, und damit ein Delisting, beschlossen.Die Entscheidung gab Upbit, die größte Kryptobörse des Landes, am Donnerstag bekannt. Die vom Spieleunternehmen Wemade entwickelte Kryptowährung hatte eine Investitionswarnung erhalten.Das Delisting erfolgt gemäß der Entscheidung der Digital Asset Exchange Alliance (DAXA), eines Beratungsgremiums der fünf führenden Kryptobörsen in Südkorea, Upbit, Bithumb, Korbit, Coinone und Gopax. Die Entscheidung gilt auch für die anderen Mitglieder.Laut der Mitteilung wird die Transaktionsunterstützung für Wemix zum 8. Dezember um 15 Uhr eingestellt.Ab dem Zeitpunkt der Mitteilung würden Dienstleistungen für Wemix, darunter Airdrop und Hard Fork, nicht mehr unterstützt. Jedoch würden nach der Beendigung der Transaktionsunterstützung noch 30 Tage lang Abbuchungen möglich sein, hieß es.Die Entscheidung begründete DAXA damit, dass die Gruppe die Tatsache sehr ernst genommen habe, dass eine Kryptowährung in Umlauf gebracht worden sei, deren Menge weit über dem liege, was den Mitgliedern in einem Plan angekündigt worden sei. Auch sei festgestellt worden, dass Investoren falsche Informationen bereitgestellt worden seien, und dass mit der mehrmaligen Bekanntmachung unbestätigter Informationen Verwirrung gestiftet worden sei.