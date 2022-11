Nicht-regulär Beschäftigte an Schulen streiken am Freitag

Photo : YONHAP News

Nicht-regulär Beschäftigte an den Schulen streiken am Freitag.Es ist ihre größte Arbeitsniederlegung seit dem Ausbruch von Covid-19.Sie fordern ein Ende der ungleichen Bezahlung von nicht-regulären und regulären Beschäftigten sowie Maßnahmen, damit Angestellte in den Schulkantinen einem geringeren Lungenkrebs-Risiko ausgesetzt sind.Nach Schätzungen wollen sich 80.000 Beschäftigte landesweit an dem Streik beteiligen. Die meisten von ihnen sind in der nachschulischen Betreuung und in den Schulkantinen beschäftigt. Zu einer Demonstration in Seoul werden etwa 50.000 von ihnen erwartet.Die Schulbehörden wollen angesichts erwarteter Schwierigkeiten bei der Schulspeisung die Kinder früher nach Hause schicken und Ersatzmahlzeiten anbieten.Für die nachschulische Betreuung sollen regulär Beschäftigte und Lehrpersonal eingesetzt werden.