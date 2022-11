Verteidigungsministerium will 120 Milliarden Won für Förderung der Verteidigungsindustrie einsetzen

Photo : YONHAP News

Das Verteidigungsministerium will für eine Steigerung der südkoreanischen Rüstungsexporte einen 120 Milliarden Won schweren Fonds einrichten und Unternehmen fördern.Einen entsprechenden Plan präsentierte Vizeverteidigungsminister Shin Beom-chul am Donnerstag in einer Sitzung unter Leitung von Präsident Yoon Suk Yeol am Hauptsitz des Rüstungsunternehmens Korean Aerospace Industries (KAI) in Sacheon in der Provinz Süd-Gyeongsang.Das Verteidigungsministerium will von diesem Jahr an bis 2026 jedes Jahr etwa 20 aussichtsreiche kleine und mittlere Unternehmen in neuen Industrien auf dem Gebiet der Verteidigung wie Halbleiter und künstliche Intelligenz auswählen. Die ausgewählten Unternehmen werden eine umfassende Unterstützung erhalten, die Beratung, Finanzierung sowie Forschung und Entwicklung umfasst.Nach weiteren Angaben will das Ministerium einen 120 Milliarden Won (90 Millionen Dollar) schweren Fonds für die Innovation der Verteidigungstechnologie einrichten, um Startups in der Branche eine reibungslose Finanzierung zu ermöglichen.Für die Zufriedenheit der Abnehmerländer koreanischer Rüstungsgüter werde es auch nach der Auslieferung einen Kundenservice unter Federführung des Militärs geben, hieß es weiter.