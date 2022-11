Jin von BTS tritt am 13. Dezember zum Wehrdienst an

Photo : YONHAP News

Jin, das älteste Mitglied der K-Pop-Band BTS, wird im kommenden Monat zum Wehrdienst antreten.Nach Angaben des Militärs und der Branche am Donnerstag wird Jin am 13. Dezember zum Militär gehen. Nach der fünfwöchigen Grundausbildung bei einer Truppeneinheit in Yeoncheon in der Provinz Gyeonggi werde er einer Fronteinheit zugeteilt.Das Verteidigungsministerium will den BTS-Mitgliedern die Möglichkeit zur Teilnahme an Veranstaltungen einräumen, sofern dies von den Sängern gewünscht wird. Die Ausnahmeregelung gilt aber nur, wenn die Termine außerhalb der Kaserne einem öffentlichen Zweck oder dem nationalen Interesse dienen.