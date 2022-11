Regierung will sich angesichts Winterwelle genügend Corona-Betten sichern

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat wiederholt angekündigt, genügend Corona-Betten vorzuhalten, um auch 200.000 Neuinfektionen am Tag verkraften zu können.Gesundheitsminister Cho Kyu-hong sagte heute in einer Regierungssitzung zu Covid-19, es sei an der Zeit, angesichts der neuen Welle die steigende Zahl der Schwerkranken im hohen Alter beachten und medizinisch lückenlos vorgehen zu müssen.Inmitten der siebten Corona-Welle im Land liegt die Reproduktionszahl bei 1,1. Es wurde fünf Wochen in Folge die Marke von eins übertroffen. In letzter Woche wurden 409 neue kritisch Kranke gemeldet, was einem Anstieg von 16 Prozent gegenüber der Vorwoche entspricht.Die Regierung betrachtet den Schutz der infektionsanfälligen Gruppen als dringend, weil über neun von zehn Patienten in kritischem Zustand 60 Jahre alt oder älter sind.Beim heutigen Treffen wurden Pläne für das medizinische Vorgehen in Vorbereitung auf die neue Corona-Welle im Winter und Maßnahmen zur Versorgung mit fiebersenkenden Schmerzmitteln intensiv erörtert.Die Regierung will sich ausreichend Betten sichern, um auch mit täglich 200.000 neuen Infektionsfällen umgehen zu können. Hierfür will sie gemeinsam mit gut ausgestatteten Krankenhäusern weitere Betten für Schwerkranke vorhalten.