Verdächtiger eines Online-Sexverbrechens in Australien festgenommen

Photo : YONHAP News

Der Hauptverdächtige eines berüchtigten sexuellen Online-Missbrauchs von Minderjährigen ist in Australien verhaftet worden.Die Polizei von Seoul nahm am Mittwoch am Stadtrand von Sydney in Kooperation mit der lokalen Polizei den als „L“ bekannten Verdächtigen fest.„L“ ist ein südkoreanischer Staatsangehöriger in seinen Zwanzigern, der in Australien wohnt. Er steht im Verdacht, von Ende Dezember 2020 bis zum 15. August dieses Jahres neun Kinder und Jugendliche bedroht, Videos zur sexuellen Ausbeutung produziert und diese im Messengerdienst Telegram verbreitet zu haben.Er wird derzeit von der australischen Polizei festgehalten und verhört.Die Polizei teilte mit, den Verdächtigen im Zuge eines Auslieferungsverfahrens nach Südkorea zu bringen.Die Polizei hatte zuvor 25 Personen wegen des Verdachts auf eine direkte oder indirekte Beteiligung an dem Verbrechen oder des Anschauens der von „L“ produzierten Videos festgenommen.