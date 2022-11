Nationales Vermutlich in den 1950er Jahren gesunkenes Schiff entdeckt

Ein vermutlich in den 1950er Jahren untergegangenes Transportschiff für Tongefäße ist vor der Südküste Koreas entdeckt worden.



Das gab das Nationale Forschungsinstitut für maritimes Kulturerbe bekannt.



Der Fund sei bei der Erkundung einer Meereszone des Landkreises Goheung der Provinz Süd-Jeolla in diesem Jahr gemacht worden. In dem Bereich seien Artefakte gefunden worden und darüber hinaus erstmals ein gesunkenes Transportschiff für Tongefäße, hieß es.



Das Schiff liege auf dem Meeresgrund in einer Tiefe von sieben Metern. In dem Wrack befänden sich verschiedenartige Tongefäße.



Das Forschungsinstitut vermutet, dass die Fracht aus einem für seine Tongefäße bekannten Dorf im Landkreis Gangjin stammt. Das Schiff war vor der Insel Sorokhwa-do gesunken. Der Form eines an Bord gefundenen Porzellanfußes nach zu urteilen sei das Schiff in den 1950er Jahren gesunken.



Es sind zwei Havarien bekannt, von denen Bewohner des genannten Dorfs in den 1950er Jahren betroffen waren. Von den Besatzungsmitgliedern fehlte seither jede Spur.



Das Forschungsinstitut will Ausgrabungen am Wrack einleiten und nach Gesprächen mit den Hinterbliebenen eine Totenfeier für die Besatzung abhalten.