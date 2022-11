Nordkorea antwortet nicht auf Südkoreas Vorschlag für Überführung der Leiche einer mutmaßlichen Nordkoreanerin

Photo : YONHAP News

Südkorea will den nahe der Grenze gefundenen Leichnam einer mutmaßlichen nordkoreanischen Einwohnerin einäschern, weil Nordkorea auf den Vorschlag für eine Rückführung nicht geantwortet hat.Das teilte die stellvertretende Sprecherin des südkoreanischen Vereinigungsministeriums, Lee Hyo-jung, heute vor der Presse mit. Nordkorea habe bisher keine Meinung bezüglich der Überführung des Leichnams geäußert.Das Vereinigungsministerium plane eine Feuerbestattung. Dies erfolge gemäß den Richtlinien für den Umgang mit Leichnamen nordkoreanischer Einwohner und in Absprache mit der zuständigen lokalen Verwaltung, hieß es.Der Leichnam war am 23. Juli in der Nähe eines grenznahen Damms des Flusses Imjin gefunden worden. Ermittlungen ergaben, dass es sich um eine Nordkoreanerin handele. An der Kleidung der Frau waren Abzeichen mit dem Porträt des verstorbenen nordkoreanischen Staatsgründers Kim Il-sung gefunden worden.Das Vereinigungsministerium schlug Nordkorea am 11. November, zwei Tage nach der Bekanntgabe der Untersuchungsergebnisse, vor, den Leichnam zu überführen. Bis zum gestrigen Donnerstag gab es keine Antwort auf den Vorschlag.